Il Lecce a Monopoli ed è subito un gol a testa

Al 6' il Monopoli riporta il punteggio in parità con Sarao.



Al 2' Lecce subito in vantaggio con un gol di Saraniti.



Dopo sei lunghi anni di gioie (poche) e amarezze (tante), il Lecce saluta ufficialmente la serie C. L’atto finale della squadra giallorossa, promossa in serie B con 90’ d’anticipo, nella terza serie nazionale si consuma questo pomeriggio sul manto erboso dello stadio “Veneziani” di Monopoli in un clima di grande euforia. Oggi sarà una festa per tutti considerato che i biancoverdi di mister Scienza hanno conquistato già da una settimana la storica qualificazione ai play off. Di conseguenza, l’impegno odierno sarà soltanto una passerella per tecnico e calciatori che proveranno comunque a regalarsi un risultato di grande prestigio contro la prima della classe.





IL TABELLINO



Monopoli: Menegatti, Bei, Benassi, Donnarumma, Ferrara, Longo, Paolucci, Rota, Salvemini, Sarao, Scoppa.



Lecce: Chironi, Arrigoni, Caturano, Ciancio, Di Matteo, Legittimo, Mancosu, Marino, Saraniti, Selasi, Tabanelli.



Arbitro: Gualtieri di Asti.



Marcatori: Saraniti al 2'; Sarao al 6'.





LE ALTRE PARTITE



Catania-Rende

Casertana-Matera

Cosenza-Trapani

Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Paganese-Catanzaro

Racing Fondi-Bisceglie

Reggina-Juve Stabia

Siracusa-Sicula Leonzio



Riposa: Akragas





LA CLASSIFICA



Lecce 74

Trapani 68

Catania 67

Juve Stabia 54

Cosenza 51

Monopoli 50

Rende 50

Casertana 47

Sicula Leonzio 46

Virtus Francavilla 45

Bisceglie 42

Catanzaro 41

Reggina 40

Siracusa (-10) 39

Fidelis Andria (-3) 37

Matera (-19) 36

Paganese 32

Racing Fondi 30

Akragas (-15) 0





