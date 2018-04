Lecce, il pienone con la Paganese: già esauriti i biglietti di Curva Nord Superiore e Tribuna Est

di Redazione Sport

LECCE - Nel Salento è scoppiata la febbre giallorossa. Con il Lecce ad un passo dalla promozione in serie B, in occasione della gara di domenica contro la Paganese allo stadio di Via del Mare ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Al momento sono già stati venduti circa 3mila biglietti, quelli di di Curva Nord Superiore e Tribuna Est sono esauriti. La vendita proseguirà fino a domenica presso i punti autorizzati e ai botteghini dello stadio.

