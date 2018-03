Lecce - Siracusa in diretta Pareggio su autogol di Lepore +++CLICCA PER AGGIORNARE+++

di Francesco BUJA

LECCE-SIRACUSA





PRIMO TEMPO

Iniziata la sfida. Siciliani in divisa bianca con richiami blu, salentini in maglia giallorossa. Forte vento sul "Via del mare".



4' minuto: GOL: Marino insacca di testa su cross di Arrigoni. Uno a zero.

12': Gol: autogol di Lepore. 1-1

25': il Siracusa sostituisce Liotti con Bruno

28': Liverani fa uscire Armellino, entra Tsonev

30': contatto dubbio in area di rigore fra un difensore degli ospiti e Di Piazza, il quale finisce a terra. Per arbitro e guardalinee non sussiste il fallo



formazioniLECCE: Perucchini, Lepore, Ciancio, Cosenza, Marino, Arrigoni, Armellino, Mancosu, Costa Ferreira, Saraniti, Di Piazza. All.: Liverani.SIRACUSA: Tomei, Palermo, Giordano, De Silvestro, Catania, Scardina, Daffara, Parisi, Liotti, Mancino, Altobelli . All.: BiancoPanchina del Lecce: Chironi, Di Matteo, Valeri, Megelaitis, Tabanelli, Caturano, Dubickas, Tsonev, Gambardella, Persano, Legittimo, Selasi.Panchina del Siracusa: D'Alessandro, Bernardo, Bruno, Di Grazia, Mangiacasale, Spinelli, Vicaroni, Marotta, Mazzocchi, Grillo, Toscano, Calil.Arbitro: Cipriani di Empoli

