Sticchi Damiani, Liguori e Adamo: Lecce, il progetto va avanti con forza

LECCE - Non c’è il botto della Supercoppa. Bisoli si prende la rivincita nel Salento. Il Gallipoli del “principe” Giannini lo aveva battuto nella Coppa di C/1, pareggio sulle rive dello Jonio, vittoria a Cesena, la squadra allenata allora dal tecnico che ora ha vinto campionato e Supercoppa con il Padova. Ma il Lecce leva alta al cielo la Coppa che vale la serie B, ed è quello che conta. Il tardo pomeriggio scandisce il tempo con i criteri agostiniani, del presente del passato, presente del presente e presente del futuro. Archiviano la felicità dell’impresa storica, il ritorno nel grande calcio, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il vice Corrado Liguori, l’amministratore delegato Alessandro Adamo. Ed il profumo del domani che è già incominciato è nella nuova realtà con la quale si confronta Adamo. «La Lega di B pretende giustamente che si parta con i conti a posto. Vuole tutte le garanzie sulle società, criteri stringenti, vincolanti per bilanci che non rivelino difficoltà poi nel corso della stagione. Qui non si accettano situazioni come quelle verificatesi con il Modena o con l’Akragas. È un altro mondo. Entro il 30 giugno deve essere tutto in ordine e assicurare le migliori prospettive. Stiamo lavorando per questo già dal giorno successivo alla promozione. Vogliamo essere un esempio».

Il Lecce è un cantiere aperto, operoso. Dice Corrado Liguori: «Stiamo mettendo a punto il ritiro, valutando diverse opzioni nell’Italia del Nord e nell’Italia centrale. Ci stiamo confrontando con il mister. Il 10 luglio sarà il giorno del raduno, si partirà il 14 o il 15 e di conseguenza si rientrerà in sede il 29 o il 30. Ci stiamo confrontando con il mister. Le prospettive? Un consolidamento nella categoria».

«Stiamo lavorando ai diversi progetti, già da un po’ di giorni - dice il presidente Saverio Sticchi Damiani - da quello tecnico, a quello delle strutture, a quello organizzativo. Sullo stadio, nell’immediato si lavorerà su un restyling funzionale alla serie B, il ruolo del Comune sarà importante anche nelle prospettive del futuro. La squadra? Questo è un gruppo che ha vinto e che ha fatto bene, ha delle qualità. La differenza fra C e B è però abissale. Questa B è una sorta di A/2. È un organico che va rinforzato tenendo conto delle tante partite da giocare e delle regole relative agli under e agli over. Intendiamo gettare le basi per una crescita graduale nel medio periodo. Mi fido molto dell’operato del diesse Meluso. A me piacciono i giocatori giovani e molto forti tecnicamente. I proclami? Non mi appartengono».

