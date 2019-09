Lecce - Verona, salentini battuti in casa

LECCE - Seconda fumata nera per il Lecce che perde per la seconda volta consecutiva e lo.fa in casa. Al Via del Mare ha infatti trionfato il Verona di Juric che porta a casa i tre punti con il gol decisivo a nove minuti dal fischio finale. Decide Pessina che sfrutta l'assist di Zaccagni e risolve la partita. Nel primo tempo meglio gli ospiti, pericolosissimi con Zaccagni che colpisce un palo. I padroni di casa di Liverani, supportati da una cornice di pubblico spettacolare, si propongono di più nell'avvio di ripresa, ma senza trovare la via del gol.

