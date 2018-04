Serie C, nuove penalizzazioni: il Matera fuori dai play off

di Redazione Sport

In prossimità dela fine della stagione regolare del campionato di serie C, puntuali arrivano le decisioni deIl Tribunale Federale Nazionale. La Sezione Disciplinare del Tfn, presieduta da Cesare Mastrocola, ha sanzionato ieri tre società del girone C di Lega Pro per alcune violazioni Covisoc. Il Tfn ha inflitto 6 punti di penalizzazione in classifica, da scontare in questa stagione sportiva, al Matera, 4 punti all’Akragas e 1 punto al Siracusa.

Ciò significa che in questo momento, a 270' minuti dalla fine delle ostilità, il Matera con i 9 punti totali di penalizzazione si trova fuori dalla zona play off per cui ci vorrà un gran finale di stagione per approdare agli spareggi; sta meglio il Siracusa (-5 in totale) che riesce ancora a conservare una posizione di privilegio nella griglia dei play off. Penalizzazione ininfluente infine per l'Akragas (-9), da tempo retrocesso aritmeticamente in serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA