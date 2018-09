Ufficiale: c'è l'ok della LegaB. Lecce-Salernitana si gioca regolarmente

di Lino De Lorenzis

LECCE - Scongiurato il pericolo di rinvio di Lecce-Salernitana. La sfida tra giallorossi e granata, valida per la seconda giornata del campionato di serie B, si giocherà regolarmente questa sera alle ore 21 allo stadio di Via del Mare che, per l'occasione, presenterà un terreno di gioco fresco di rizollatura. Già in mattinata in verità era arrivato il via libera da parte dell'agronomo della Lega al termine del sopralluogo effettuato sul manto erboso dello stadio leccese alla presenza dei dirigenti e dell'agronomo del club salentino. Successivamente è arrivato anche l'assenso della Salernitana che si è aggiunto a quello del Lecce. L'ultima parola spetta però al direttore di gara, il signor Di Martino di Teramo, che al suo arrivo al Via del Mare farà un sopralluogo sul terreno di gioco insieme con i capitani delle due squadre. Salvo decisioni clamorose dunque Lecce-Salernitana si giocherà regolarmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA