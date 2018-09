LIVORNO-LECCE 0-3

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Bogdan, Dainelli (38'pt Murilo), Albertazzi; Parisi, Diamanti, Bruno, Agazzi, Porcino; Kozak (19'st Luci), Giannetti (30'st Raicevic). Allenatore: Lucarelli

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Meccariello, Marino, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone (33'st Pettinari); Mancosu; La Mantia, Palombi (33'st Haye). Allenatore: Liverani

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale

MARCATORI: pt, 15' La Mantia; st, 2' Palombi, 12' Palombi



Primo tempo - Partita equilibrata, le squadre si affrontano prevalentemente a centrocampo. In 60 secondi, giallorossi pericolosi sotto rete con La Mantia intorno al 10'. Poi al 15' Lecce in vantaggio: su corner dalla destra stacco imperioso di La Mantia e palla in rete. Vantaggio meritato. Al 31' il Lecce legittima il vantaggio colpendo un palo con Palombi, abile di testa a girare il pallone sul secondo palo sfruttando un perfetto cross dal fondo dalla fascia mancina.

La reazione del Livorno c'è: gli amaranto si affidano all'estro di Diamanti che in area si destreggia bene e sfiora la traversa dopo un'azione personale. Poi tegola sul Livorno, si fa male Dainelli e Lucarelli con Murilo in campo si affida al 4-2-3-1 nel tentativo di riprendere un match che, per tutto il primo tempo, il Lecce ha condotto con personalità.



Secondo tempo - Non ci sono cambi in avvio di ripresa. Ammonito il leccese Petriccione per fallo a centrocampo. Al 2' Palombi ruba palla, si invola eludendo l'intervento di un paio di avversari e di sinistro mette dentro il pallone del 2-0. Terzo gol stagionale per Palombi dopo i due al Venezia nello scorso turno. Reazione rabbiosa del Livorno che sfiora con Kozac (testa fuori di poco) il gol che avrebbe riaperto il match. Match che invece sorride ai giallorossi perché Palombi è strepitoso e segna ancora al 12'. L'attaccante scuola Lazio, lanciato in profondità, fa valere nuovamente la sua rapidità e, arrivato davanti al portiere, di sinistro realizza il 3-0 (quarto gol stagionale). Il Lecce prende il largo. Al 30' Lucarelli cambia ancora e passa al 4-3-3 con l'inserimento di Raicevic nel tetantivo di riaprire i giochi. Liverani risponde con un doppio cambio: Pettinari e Haye al posto di Palombi e Scavone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA