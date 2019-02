Lecce pazzesco: dallo 0-2 al 3-2 col Livorno

La Mantia gol per il 3-2. Incredibile partita al Via del Mare, il Lecce sotto di due gol, ribalta la partita col Livorno e conquista tre punti pesantissimi. Una vittoria che rappresenta un po' la copertina, uno spot per il campionato del Lecce, una vittoria che ha mille significati soprattutto per via dell'emergenza affrontata e battuta dai giallorossi. Il Livorno si è rivelato rivale ostico, deciso a tutto ma poi ha dovuto fare i conti con la rabbia di un Lecce "ricostruito" da Liverani ma rivelatosi anche stavolta vincente.

La partita - Partono forte gli ospiti che trovano il doppio vantaggio nel primo tempo con Bogdan (31') e Diamanti (37), azioni nate da una una doppia disattenzione del centrocampo giallorosso.

La ripresa è un susseguirsi di emozioni, con il Lecce che si getta in avanti a capofitto nella speranza di rimettere in corsa il risultato. Prima é la testa di La Mantia (61'), che sfrutta al meglio un cross di Arrigoni, a trovare la rete che accorcia le distanze. Gli ospiti restano in dieci, con il difensore Fazzi che riesce a prendere due cartellini gialli in meno di quattro minuti. E la rimonta è completata al 79' con Arrigoni che trova l'angolo giusto alla destra di Zima. E a completare l'opera ci pensa ancora una volta bomber La Mantia (92') con un colpo di esterno destro per il 3-2 finale. Subito dopo da registrare il rosso dietro a Diamanti, reo di un brutta entrata su Arrigoni.

Per il Lecce tre punti pesantissimi nella corsa verso la serie A, il Livorno vede fermarsi ad otto la serie utile



LECCE - LIVORNO 3-2

(in corso)Lecce: Vigorito; Venuti, Meccariello, Marino, Calderoni; Tabanelli (46′ Tumminello), Arrigoni, Tachtsidis (39' Haye); Falco; La Mantia, Palombi (39' Saraniti). A disp: Bleve, Milli, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Haye, Saraniti, Felici, Fiamozzi, Pierno. Allenatore: Liverani.Livorno: Mazzoni (46′ Zima); Boben, Bogdan, Gonnelli; Kupisz, Fazzi, Luci, Rocca; Diamanti; Raicevic (59′ Salzano), Giannetti. A disp: Crosta, Zima, Eguelfi, Valiani, Gori, Murilo, Soumaoro, Porcino, Dumitru, Canessa. Allenatore: Breda.Arbitro: Massimi di Termoli.Marcatori: pt, 31' Bogdan, 37' Diamanti; st, 16' La Mantia, 36' Arrigoni, 47' La Mantia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA