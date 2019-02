Majer, quattro mesi per conquistare la fiducia di Liverani

di Lino DE LORENZIS

LECCE - Il tanto atteso transfert internazionale è arrivato ieri pomeriggio e così il Lecce ha potuto annunciare ufficialmente l'ingaggio di Zan Majer. Si tratta di un acquisto fuori stagione per il club giallorosso considerato che siamo ormai a metà febbraio, di conseguenza va inquadrato come un'occasione da cogliere al volo. Cosa che il Lecce ha fatto per mano del suo direttore sportivo, Mauro Meluso.

Majer infatti era finito nel mirino del club giallorosso già da tempo solo che il 26enne calciatore sloveno era ancora legato da contratto pluriennale, a cifre molto importanti (pare avesse un ingaggio di circa 500mila euro netti a stagione per tre anni) ai russi del Rostov. Ma nella città che sorge sulla riva destra del fiume Don il centrocampista nativo di Maribor non è riuscito ad ambientarsi e le sue prestazioni ne hanno risentito visto che ha collezionato 13 presenze nel massimo campionato russo e un discreto numero con la seconda squadra del Rostov, impegnata nel torneo di serie B. A dicembre c'è stata la svolta quando Majer ha chiesto di poter risolvere il contratto anche a costo di rinunciare a tanti soldi. Una volta liberatosi dal legame con il Rostov, Majer è tornato sul mercato e il suo agente lo ha fatto presente a Meluso che in un primo momento ha chiesto tempo. Solo che con il passare dei giorni, il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha preso in seria considerazione l'opportunità di mettere a disposizione di mister Liverani un centrocampista con caratteristiche differenti rispetto a quelli già in organico. Probabilmente, l'infortunio capitato a Scavone ha fatto accelerare i tempi e dopo qualche scambio di telefonate si è giunti finalmente all'accordo.

Da ieri dunque Dan Majer è un nuovo calciatore del Lecce: il centrocampista sloveno ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno prossimo ma la società giallorossa si è riservato il diritto di opzione per le prossime due stagioni. I primi allenamenti sono bastati allo staff tecnico per capire che le condizioni fisiche di Majer sono tutto sommato buone e di conseguenza il calciatore che con il Domale ha vinto la Coppa di Slovenia nel 2016-2017 sarà arruolabile già dalla gara di Cittadella. Questa mattina intanto alle ore 11 sarà presentato nella sala conferenza dello stadio di Via del Mare.

