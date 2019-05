Mancosu: nessun dramma, il Lecce è ancora padrone del proprio destino

di Lino De Lorenzis

L'inattesa sconfitta rimediata sul campo del Padova, fanalino di coda della serie B e virtualmente condannato alla retrocessione in C, costringe il Lecce a rinviare l'appuntamento con la promozione diretta in serie A. Come ha sottolineato alla fine del match il capitano Marco Mancosu, la squadra giallorossa è ancora padrona del proprio destino avendo quattro punti di vantaggio sul Palermo. I rosanero sabato affronteranno in trasferta l'Ascoli mentre il Lecce riposerà. Poi, sabato 11 maggio, alle ore 15, in occasione dell'ultima giornata di campionato, la squadra di Liverani ospiterà lo Spezia mentre il Palermo se la vedrà al Barbera con il Cittadella.

Va detto che il Lecce potrebbe già essere promosso sabato prossimo 4 maggio, pur non giocando, nel caso in cui il Palermo dovesse cadere sul campo dell'Ascoli. Quindi, non è proprio il caso di abbattersi in questo momento. Anzi, ora più che mai tutto l'ambiente deve far sentire la propria vicinanza al tecnico Liverani e alla squadra.

"Purtroppo abbiamo sbagliato l'approccio - ha detto nel post partita capitan Mancosu. Loro sono stati bravi ad approfittarne e dopo pochi minuti hanno trovato la rete del vantaggio. Il calcio è questo e bisogna accettare il verdetto del campo. Noi dobbiamo restare tranquilli, non bisogna fare un dramma dopo questa sconfitta anche perché siamo gli artefici del nostro destino. Abbiamo ancora a disposizione la partita contro lo Spezia per coronare il nostro sogno. Ora approfitteremo della sosta per ricaricarci in vista dell'ultima partita della stagione".

La squadra rientrerà in città nella tarda serata di oggi ma con ogni probabilità i calciatori giallorossi usufruiranno di un paio di giorni di riposo proprio in considerazione del turno di riposo. Contro lo Spezia tonerà a disposizione il greco Tachtsidis che ha scontato la squalifica e con ogni probabilità sarà in campo pure Calderoni che ha smaltito l'infortunio muscolare.

