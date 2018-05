Mandzukic, spunta video su Twitter: «Quel taglio non è per il fallo di Vecino, ecco le prove»

di Domenico Zurlo

Di Inter-Juventus di sabato sera si è già parlato e si continuerà a parlare a lungo, per via di un arbitraggio non perfetto, di un ausilio del VAR contestato dai tifosi nerazzurri , e della sostanziale svolta al campionato dovuta al derby d’Italia, con il Napoli che sconfitto a Firenze è riscivolato a -4 dalla vetta. L’episodio principe è l’espulsione di Vecino, prima ammonito e poi buttato fuori dall’arbitro Orsato dopo un fallo su Mandzukic: l’attaccante croato della Juve, nelle ore successive alla partita, in alcune immagini mostrava un taglio profondo alla gamba dovuto proprio al fallo del centrocampista uruguaiano.



La battaglia di sabato sera: 2-3, Higuain decide al 90°







Chloe, la moglie di Santon: "Minacce di morte e stupro dopo Inter-Juve, ora ho paura"



Ma c’è un video che circola su Twitter che smentisce proprio questa versione: il taglio alla gamba di Mandzukic - 10 punti di sutura - non sarebbe infatti legato al fallo di Vecino. Nelle immagini si vede il croato a bordo campo mostrare la sua tibia: si vedono due ferite, una più in alto, una sul collo del piede, poco sopra la caviglia. Secondo la ricostruzione, quest’ultima sarebbe quella più profonda, ma quella del fallo di Vecino era l’altra, quella più in alto, all’altezza della tibia. Il taglio risalirebbe dunque ad un infortunio precedente alla partita: il video rimarca infatti il fatto che la ferita fosse in via di cicatrizzazione, e a confermarlo ci sarebbe un cerotto dentro il calzettone.

Episodio tra #Vecino e #Mandzukic in #InterJuventus.



La ferita che probabilmente ha attirato l'attenzione dell'arbitro non era stata procurata dal fallo di Vecino bensì era precedente! 😱 pic.twitter.com/JA55ZqlGHQ — TUTTOINTER (@TUTTOINTER) 1 maggio 2018

I dubbi restano, le polemiche continuano. Perché, ad esempio, la Juve e il suo attaccante avrebbero dovuto inventare una versione falsa per giustificare un cartellino rosso che, seppur forse un po’ troppo fiscale, è sembrato ai più sostanzialmente giusto? Ma quando si parla della rivalità tra Inter e Juventus, che nella storia più e più volte si sono ritrovate “nemiche” anche in relazione agli arbitri, dal rigore di Iuliano su Ronaldo del 1998 allo scandalo Calciopoli del 2006, anche un filo di vento diventa una bufera.

