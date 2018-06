Meluso mantiene la promessa: in bici al Santuario di Loreto per la promozione del Lecce

di Redazione Sport

LECCE - L'aveva annunciato in una intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia all'indomani della promozione del Lecce in serie B e a distanza di poche settimane Mauro Meluso ha mantenuto la promessa. Il direttore sportivo del Lecce ha percorso in sella alla sua bicicletta i 115 km in bici che separano la sua città adottiva Teramo dal Santuario di Loreto. Nonostante qualche acciacco fisico di troppo dovuto soprattutto alle ginocchia malandate, vecchi "ricordi" legati alla carriera di calciatore, Meluso è riuscito a raggiungere l'obiettivo finale e a portare a termine la sua missione regalandosi al termine del lungo percorso una foto ricordo con la t-shirt celebrativa della promozione del Lecce in B proprio davanti al Santuario di Loreto.

