Lecce, un trequartista per Liverani: ecco gli obiettivi

di Lino DE LORENZIS

LECCE - Sulla stagione 2017-2018 sta calare il sipario con le finali play off che assegneranno gli ultimi due posti utili per la serie A e per la B. In lizza Cosenza e Siena che ambiscono ad un posto nel torneo cadetto, e Frosinone e Palermo che invece si contendono l’accesso nella massima serie. Sono molti i club che aspettano di conoscere l’epilogo dei play off per cominciare a mettere a segno i primi colpi sul mercato. Tra questi c’è pure il Lecce che nel frattempo si è già assicurato l’attaccante Mino Chiricò (Cesena) ed il centrocampista olandese Thom Haye (Willem II). Dal giro dei play off potrebbe arrivare a breve il trequartista tanto atteso dal tecnico Fabio Liverani. Si tratta di Lucas Chiaretti, 29 anni, brasiliano di Belo Horizonte, tra gli artefici principali della grande stagione del Cittadella, uscito di scena proprio domenica scorsa per mano del Frosinone dopo aver sognato la promozione in serie A.

Il Lecce aveva già cercato di assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista offensivo sudamericano nel mese di gennaio ma la trattativa non andò in porto. Ora il direttore sportivo Mauro Meluso, presente in tribuna in occasione della semifinale play off Cittadella-Frosinone, è pronto a tornare alla carica con il calciatore e ovviamente con il club veneto. Non sarà facile convincere il Cittadella a privarsi di uno dei suoi calciatori migliori, proprio per questo motivo il Lecce tiene in caldo delle valide alternative. Ad esempio, l’uruguaiano Cesar Falletti, ex Ternana, attualmente in forza al Bologna. È uno dei pupilli di mister Liverani cui va riconosciuto il merito di averlo valorizzato nella scorsa stagione in serie B con la maglia delle “fere”. Sul taccuino di Meluso ci sarebbe inoltre il nome di un trequartista straniero il cui nome fin qui è rimasto segreto.



