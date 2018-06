Lecce, dopo Pettinari si punta all'ingaggio di La Mantia

di Lino De Lorenzis

LECCE - È solo questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento al Lecce di Stefano Pettinari, 26 anni, autore di 13 reti nell’ultimo campionato di serie B con la maglia del Pescara. L’attaccante romano ha già firmato il contratto che lo legherà ai salentini per le prossime tre stagioni. Il passaggio, a titolo definitivo, è stato sancito al termine di un incontro al quale hanno partecipato il presidente degli abruzzesi Sebastiani, il procuratore Alessandro Moggi che da tempo cura gli interessi di Pettinari, e il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso. Resta solo da definire qualche piccolo dettaglio ma l’affare può considerarsi già concluso ragion per cui a breve Pettinari arriverà nel Salento per sottoporsi alle visite mediche di rito.

A chiedere l’acquisto del centravanti cresciuto tra il settore giovanile della storica Lodigiani e quello della Roma è stato il tecnico Liverani che lo ha già allenato due stagioni fa nella Ternana con risultati molto soddisfacenti. Fu proprio Pettinari a regalare agli umbri una delle vittorie decisive per la permanenza in serie B con una doppietta segnata contro la Spal. È superfluo sottolineare quanto sia stata importante la volontà del calciatore per il buon esito di questa trattativa.

Benché Zeman lo abbia fatto giocare come punta centrale del suo 4-3-3, l’idea di mister Liverani invece è di sfruttare le caratteristiche di Pettinari come seconda punta, accanto ad un altro attaccante con più fisico. Ed è per questo che sul taccuino del direttore sportivo Meluso è presente da settimane il nome di Andrea La Mantia, una prima punta che il responsabile dell’area tecnica del Lecce conosce molto bene per averlo fortemente voluto tre stagioni fa nel suo Cosenza dopo averlo scovato nelle file del San Marino. Proprio il Cosenza è stato il trampolino di lancio di La Mantia verso la serie B. Nell’ultima stagione ha realizzato 12 reti con la maglia della Virtus Entella, poi retrocessa in serie C. La trattativa sembrava bene avviata ma all’improvviso ha subito un rallentamento per via di due motivi principali. Innanzitutto, la Virtus Entella confida nel ripescaggio in serie B alla luce dei problemi che attanagliano alcuni dei club aventi diritto, in particolare il Foggia che rischia di essere retrocesso in serie C per illecito amministrativo. E sarebbe la prima volta in Italia. C’è poi un problema legato alla richiesta avanzata dalla società del presidente Gozzi che per la cessione del suo attaccante migliore vorrebbe portare a casa circa 1 milione e 700 mila euro. Una cifra decisamente importante per la categoria. Sta di fatto che se per Pettinari l’accordo è stato raggiunto nel giro di pochi giorni, per La Mantia invece bisognerà attendere l’evolversi della situazione e fare attenzione che nel frattempo non ci siano intrusioni. Come quella del Pescara che si è già fatto avanti per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nativo di Marino.

Come è noto, il Lecce punta a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B con un parco attaccanti ben assortito e di sicuro affidamento. Per questo motivo, il direttore sportivo Meluso dopo essersi assicurato Pettinari è sulle tracce di un’altra seconda punta. Si profila una corsa a due tra Guido Marilungo dell’Atalanta e Simone Palombi della Lazio. Per quest’ultimo c’è il gradimento di Fabio Liverani che lo conosce molto bene per averlo già avuto alle dipendenze nella Ternana. C’è giuà un accordo di massima con la Lazio ma esiste pure una trattativa bene avviata anche con gli intermediari di Marilungo che sogna di tornare a vestire la maglia del Lecce dopo i successi del passato. Su tutti, la promozione in serie A da primi in classifica conquistata con Gigi De Canio in panchina. Va detto che Giuseppe Torromino è destinato a restare in giallorosso mentre Salvatore Caturano è in partenza. Il lituano Edgaras Dubickas potrebbe fungere da quinta punta.

Capitolo portieri. Il favorito per difendere la porta del Lecce in serie B resta sempre Filippo Perucchini per il quale però tarda ad arrivare la fumata bianca da Bologna. Ecco perché la società salentina ha deciso di cautelarsi concentrandosi anche su altri profili di livello come ad esempio Eugenio Lamanna, 28 anni, tanta esperienza in serie A, in uscita dal Genoa. Il Lecce ha già in organico comunque Marco Bleve, rientrato dal prestito alla Ternana e destinato ad occupare il ruolo di dodicesimo.

