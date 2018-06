"MiGames" da stasera a Lecce: in piazza Libertini in campo pure Miccoli, Giacomazzi e Chevanton

di Lino De Lorenzis

LECCE - E' tutto pronto a Lecce per il "MiGames", il torneo multi-sport più grande d’Italia. A partire da questa sera, e fino a sabato 30 giugno, nella suggestiva location di piazza Libertini si giocheranno decine di partite di varie discipline sportive maschili e femminili: basket 3X3 e calcio 5vs5, poi beach volley 4vs4. A questi si aggiungeranno gli “Sport Plus”, ovvero tornei collaterali di calcio balilla e ping pong che affiancheranno le attività sportive principali. Per ogni disciplina si svolgerà un torneo i cui vincitori potranno partecipare gratuitamente alle finali di Umago (Croazia) nell mese di settembre. Tutti i partecipanti saranno dotati di materiale tecnico fornito dal main sponsor Adidas.

Nel torneo di calcio a 5 da segnalare anche una squadra di ex calciatori giallorossi, allenata dal medico sociale del Lecce, Giuseppe Palaia, che vedrà in campo anche Miccoli, Giacomazzi, Chevanton, Bruno e Baldieri.



