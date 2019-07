Mihajlovic in lacrime: «Ho la leucemia, ma vincerò per chi mi ama». Sabatini: «Resta il nostro allenatore»

La voce s'incrina, le lacrime escono. Sinisa Mihajlovic lo dice senza giri di parole: «Ho la leucemia». Un pugno nello stomaco che arriva dalla conferenza stampa voluta dal tecnico per spiegare gli ultimi suoi giorni di assenza. «Voglio essere chiaro: le analisi hanno detto che c'è qualcosa di irregolare. È leucemia: quando me l'hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere». Poi la voce si rompe ed escono delle lacrime. Ma Sinisa è un guerriero e ha voluto subito sottolineare: «Non sono lacrime di paura, so che la vincerò».



Nel dolore c'è l'ironia che lo rende forte: «Io non gioco mai per non perdere, sennò perdo: così nel calcio, così nella vita. Batterò la leucemia, e lo farò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene. È una forma attaccabile, si può guarire - ha detto il tecnico del Bologna - E io la batterò. Ma ho bisogno dell'aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene».Nel dolore c'è l'ironia che lo rende forte:

Quando è arrivato Walter (Sabatini, ndr) ero geloso perché tutte le attenzioni mediche erano per lui (ride, ndr). Ho chiesto riservatezza perché volevo essere io per primo a dare la notizia. Purtroppo non tutti hanno rispettato questo desiderio per vendere qualche copia in più. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo fatto alcuni esami e abbiamo scoperto delle anomalie che non c’erano 4 mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre e la cosa più difficile è stata convincere mia moglie che fosse vero. Ho spiegato ai miei giocatori che lotterò per vincere come ho insegnato loro a fare sul campo. Questa sfida la vincerò, non ci sono dubbi

«Sinisa non mollare, Bologna è con te». È il testo dello striscione affisso a Casteldebole quest'oggi dai tifosi del Bologna.

».«Sinisa Mihajlovic resta l'allenatore del Bologna: sconfiggerà la malattia»: lo ha annunciato il ds del Bologna, Walter Sabatini, in conferenza a Casteldebole.

