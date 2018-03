E' morto Emiliano Mondonico: il calcio italiano in lutto

di Lino De Lorenzis

A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, il calcio italiano è nuovamente in lutto per la morte di Emiliano Mondonico, un Signore del calcio. Aveva 71 anni e da circa sette anni stava combattendo con il male del secolo che, ad un certo punto, pareva avesse sconfitto. Di recente però la situazione era peggiorata e oggi all'alba si è spento.

Emiliano Mondonico è stato uno degli allenatori più amati dalla gente, ha legato il suo nome alle imprese compiute con Atalanta, Torino, Albinoleffe e Cosenza.

"Ciao Papo.... sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu... eternamente tua", ha scritto la figlia Clara sul profilo Facebook del "Mondo" il cui sorriso resterà scolpito nel cuore di tutti gli italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA