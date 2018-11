Roma, Moriero in visita a Trigoria ritrova l'amico Totti

di Lino De Lorenzis

ROMA - Visita a Trigoria oggi pomeriggio per l'ex fantasista della Roma, Francesco Moriero. In attesa di trovare una panchina in Italia, Moriero ha deciso di assistere all'allenamento odierno della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. A fare gli onori di casa è stato Francesco Totti, il Capitano: Moriero e Totti sono grandi amici da molti anni dopo aver vissuto insieme tante esperienze nella Roma del compianto presidente Sensi.

Lo storico numero 10 della Roma ha citato l'ex compagno di squadra nella sua autobiografia "Un capitano", scritta con Paolo Condò, e presentata a settembre 2018. Nel libro edito da Rizzoli, Francesco Totti ha ricordato le sue interminabili partite a carte con Checco Moriero nei ritiri precampionato della squadra giallorossa e nella sezione fotografica è presente anche una fotografia che li ritrae insieme proprio durante una partita a carte.

Moriero ha seguito con attenzione l'allenamento dei giallorossi acquisendo notizie importanti dallo stesso Totti che gli è sempre stato accanto.

