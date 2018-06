Nardò, Taurino resta sulla panchina granata

di Marcello Cretì

NARDÒ - Fumata bianca in casa granata. Il Nardò ha annunciato la conferma di Roberto Taurino anche per la stagione sportiva 2018-2019. "L'allenatore trepuzzino, fortemente voluto da questa nuova dirigenza - si legge in una nota -, ha conquistato la fiducia e la stima della piazza neritina per la professionalità dimostrata e per i lusinghieri risultati sportivi conseguiti, ed è stato considerato dal primo giorno la prima scelta e il punto di inizio del progetto tecnico della stagione a venire. Parte quindi, ma nel segno della continuità, il lavoro di costruzione della rosa, che, nelle intenzioni, prevede numerose conferme degli atleti che hanno vestito la casacca granata nell’annata appena trascorsa. Il lavoro alacre e certosino del direttore sportivo, proiettato ad individuare i giusti puntelli, verrà ufficializzato nel rispetto dei tempi per arrivare preparati e competitivi ai prossimi impegni agonistici".

