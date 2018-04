Il Nardò rovina la festa del Potenza e il Taranto "asfalta" il Manfredonia

di Redazione Sport

Un gol di Cavaliere nel finale del match fa esultare il Nardò che batte 1-0 il Potenza e costringe i lucani a rinviare la festa per la promozione in serie C. Un boccone amaro per la squadra allenata dall'ex Ragno che sperava di poter chiudere i conti già nel Salento. "Abbiamo giocato una gara perfetta", ha detto al termine il tecnico dei granata Roberto Taurino.

Un pomeriggio da ricordare anche per il Taranto capace di rifilare 8 reti al malcapitato Manfredonia: 8-1 il finale a favore dei rossoblù che salgono al terzo posto in classifica e si apprestano a far visita proprio al Potenza. "Sono felice per la prestazione dei ragazzi - ha detto mister Michele Cazzarò -. Ora ci concentreremo per la gara di Potenza".

