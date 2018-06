A Perform i diritti delle partite del campionato di serie B fino al 2021

di Lino De Lorenzis

Ora è ufficiale. Perform ha acquisito i diritti per la trasmissione delle dirette a pagamento del campionato di serie B per il prossimo triennio. La multinazionale che ha sede nel Regno Unuito verserà ai club della cadetteria 22 milioni di euro netti per ogni stagione, più 4 di contributo alle spese per il segnale, più alcuni bonus legati al superamento degli abbonati e di fatturato. Non è da escludere che nei prossimi giorni Perform raggiunga un accordo con Sky per la ritrasmissione delle gare.

