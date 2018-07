Lecce, preso Petriccione dal Bari. L'ex Siviglia allenerà la Primavera

di Lino De Lorenzis

LECCE - È in ghiacciaia l’accordo con Jacopo Petriccione. Al termine di una trattativa durata un paio di giorni, il calciatore fino a lunedì scorso in forza al Bari ha accettato il trasferimento al Lecce. Per il giovane centrocampista goriziano, classe 1995, contratto triennale con grande soddisfazione generale. Anche del tecnico Fabio Liverani che lo ha già allenato due stagioni fa nella Ternana e che mai avrebbe sperato di poterlo riavere subito nel Lecce.

Per l’ufficializzazione dell’accordo però bisognerà aspettare la revoca dell’affiliazione del Football Club Bari calcio 1908 srl: la firma del commissario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, è attesa per oggi, al massimo per la giornata di lunedì. Contestualmente, tutti i calciatori di proprietà del Bari (e anche quelli del Cesena) saranno svincolati d’ufficio e di conseguenza saranno liberi di sottoscrivere nuovi accordi. Solo a quel punto il Lecce potrà depositare negli uffici della LegaB il contratto di Petriccione che nel frattempo potrebbe già raggiungere i nuovi compagni di squadra nel ritiro di Terminillo. La carriera del neo giallorosso si è sviluppata attraverso vari settori giovanili a cominciare da quello del Cagliari, poi Siena e due stagioni nel vivaio della Fiorentina. Quindi, nella stagione 2015-2016, Petriccione ha giocato per la prima volta nei professionisti con la Pistoiese collezionando 27 presenze e 2 gol in serie A. Nella stagione successiva 36 presenze e 1 gol in serie B con la Ternana prima di giocare nel Bari con cui ha messo insieme 20 presenze e 1 rete.

Ora il direttore sportivo Mauro Meluso è impegnato a chiudere la trattativa per il portiere titolare: la prima scelta resta sempre Mauro Vigorito, 28 anni, di proprietà del Frosinone. Ieri c’è stato un nuovo contatto con i dirigenti ciociari e si spera di giungere ad un accordo entro la fine di questa settimana. Altrimenti il Lecce si rivolgerà altrove.

Da registrare un forte interssamento dell’Ascoli per Salvatore Caturano (sarebbe un ritorno) mentre il Catanzaro è pronto a chiudere per Abdou Doumbia.

Infine, il settore giovanile. Iniziano a delinearsi il quadro dei tecnici che nella stagione 2018-2019 guideranno le formazioni giallorosse. La novità più importante riguarda l’allenatore della Primavera: quasi certamente sarà Sebastiano Siviglia, una vecchia conoscenza dei tifosi leccesi. Si profila inoltre il ritorno di Primo Maragliulo, forse alla guida dell’Under 17.

