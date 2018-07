Pre-ritiro anche per il Bari. Per i convocati c'è da attendere, ecco il calendario delle amichevoli

Anche il Bari darà il via domani alle visite mediche dei calciatori, in vista del ritiro. La lista dei convocati sarà resa nota dalla società poche ore prima della partenza. Intanto è stato ufficializzato il programma delle amichevoli organizzate durante il ritiro precampionato sull’Altopiano di Pinè Cembra, in Trentino, dal 13 al 28 luglio. I pugliesi affronteranno l’Ischia, mercoledì 18 luglio alle ore 18; il Parma, sabato 21 alle 17.30; il Padova, venerdì alle 17.30.

