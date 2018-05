Campionato Berretti: il Fondi vince il ricorso e viene riammesso ai quarti di finale. Finalmente il Lecce può affrontare il Livorno

di Lino De Lorenzis

Il Racing Fondi ha vinto la sua battaglia legale con la Lega Pro. La Berretti laziale è stata ammessa alla fase dei quarti di finale, dopo il ricorso presentato dal club presieduto da Antonio Pezone al Collegio di Garanzia e da questi accolto attraverso il seguente comunicato: “Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2018, presentato, in data 23 maggio 2018, dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti della Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l. e della società Calcio Catania S.p.a., per l’impugnazione del C.U. n. 122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, di ogni atto presupposto e connesso, quindi anche eventualmente del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 e del C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché di ogni atto successivo e connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti 2017/2018. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina l’ammissione della ricorrente Ss Racing Club Fondi Srl alla fase dei quarti di finale del “Campionato Berretti” 2017/2018”. Ora che succederà? Dopo la sospensione dei quarti di finale, la Lega Pro aveva fatto sapere che “si riserva altresì, all’esito dell’udienza del 30 maggio 2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, ogni ulteriore eventuale variazione/definizione della programmazione delle gare, anche delle fasi successive”. Ci sarà un altro ricorso oppure si procederà con l’esclusione del Catania che in un primo momento era stato promosso proprio ai danni del Racing Fondi in virtù di un sorteggio?

A questo punto la Lega Pro dovrebbe dare il via libera per l’inizio dei quarti di finale con questo calendario: Gara 1 - Reggiana-Renate; Gara 2 - Feralpisalò-Santarcangelo; Gara 3 Livorno-Lecce; Gara 4 Racing Fondi-Gubbio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA