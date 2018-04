di Francesco BUJA

REGGINA: Cucchietti, Gatti, Ferrari, Laezza, Armeno, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Hadziosmanovic, Bianchimano, Tulissi. All.: Maurizi.



Panchina della Reggina: Licastro, Provenzano, Fortunato, Turron, Auriletto, Marino, Sparacello, Bezziccheri, Sciamanna, Franchi Condemi, Samb



LECCE: Perucchini, Lepore, Ciancio, Cosenza, Marino, Arrigoni, Armellino, Mancosu, Costa Ferreira, Saraniti, Di Piazza. All.: Liverani.



Panchina del Lecce: Chironi, Vicino, Valeri, Megelaitis, Tabanelli, Caturano, Dubickas, Tsonev, Gambardella, Persano, Legittimo, Selasi.



Arbitro: Proietti di Terni



PRIMO TEMPO



Sfida appena iniziata. Divisa granata per i calabresi, completo bianco per i salentini.



11': GOL: Mancosu in rete da distanza ravvicinata, sulla maldestra respinta di un avversario.

13': reagisce la Reggina con un tiro da fuori area di rigore di Mezavilla, palla sul fondo

14': Gol annullato a Di Piazza per fuorigioco

17': botta in corsa di Di Piazza, il portiere manda la palla in angolo

33': la Reggina guadagna spazio in avanti, ma non crea pericoli alla porta difesa da Perucchini. Attenta la difesa dei salentini

35': tiro di Mancosu da una trentina di metri, palla alta

46':colpo di testa pericoloso della Reggina, Perucchini esce lasciando indifesa la porta: la palla finisce sul fondo



Fine primo tempo: 0-1. Il Lecce svolge il compito che serve per la promozione diretta : segna e resta in vantaggio. Ma nella seconda metà del primo tempo cala di tono.



SECONDO TEMPO

48': rovesciata pericolosa della Reggina, palla fuori



49': Di Piazza spreca con un cross fuori misura una discreta azione offensiva

53': Liverani cambia l'attacco: escono Di Piazza e Saraniti, entrano Dubickas e Caturano. Sostituito anche il trequartista Costa Ferreira con l'esterno Legittimo.



61': tiro da rugbista da parte di Tulissi, dalla distanza















© RIPRODUZIONE RISERVATA