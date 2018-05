Respinto il ricorso del Bari. In serie B resta invariato il calendario dei play off

La Corte d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Bari contro la penalizzazione di 2 punti inflitta per il presunto mancato pagamento da parte del club pugliese di contributi e ritenute sugli stipendi di gennaio e febbraio. Lo rende noto la Figc con un comunicato.

Con questa decisione rimane quindi invariato il calendario dei playoff di Serie B, con Cittadella-Bari che si giocherà in Veneto, al Tombolato, domenica 3 giugno alle 18.30 e Venezia-Perugia alle 21. Le vincenti affronteranno rispettivamente in semifinale il Frosinone e il Palermo , il 6 e il 10 giugno. Finali il 13 e il 16.

