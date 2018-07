Ronaldo è della Juve. Ufficializzato l'acquisto: 150 milioni

Ronaldo è della Juve. Tra la società italiana e il Real è stato siglato l'accordo per il passaggio in bianconero del campione portoghese. La cifra pattuita è di 150 milioni di euro, comprensiva dei 45 milioni spettanti all'agente del calciatore, Jorge Mendes.

Al fuoriclasse andranno 30 milioni di euro l’anno per i quattro anni della durata del contratto. La cifra è da considerare al netto.

