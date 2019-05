Sale la febbre giallorossa: in 30mila al Via del Mare

di Lino DE LORENZIS

LECCE - Si annunciano numeri da capogiro per la sfida che vale un'intera stagione contro lo Spezia, gara in programma sabato 11 maggio, alle ore 15, allo stadio Via del Mare di Lecce. Se il 28 aprile scorso, nel big-match con il Brescia, i paganti furono 14.866, più 6.994 abbonati, per un totale di 21.860 spettatori, questa volta le presenze sugli spalti dell'impianto leccese saranno molte di più. Tifosi di fede giallorossa infatti arriveranno sabato in città da ogni angolo del Salento ma anche da altre regioni d'Italia e pure dall'estero, in particolare dalla Svizzera e dalla Germania.

Fino a ieri sera erano stati già venduti poco meno di 15mila biglietti, c'è da credere però che la prevendita possa terminare con largo anticipo rispetto alla chiusura fissata per sabato, in prossimità del fischio d'inizio di Lecce-Spezia. Il picco si dovrebbe registrare nelle prossime 24-36 ore: questo perchè è atteso per domani mattina il via libera da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza della Prefettura di Lecce per l'aumento della capienza della curva sud di altri 3mila posti, come richiesto sabato mattina dai dirigenti del club di via Colonnello Costadura. Ricordiamo che il 26 aprile scorso la stessa Commissione aveva accolto la richiesta per l'ampliamento della capienza dello stadio Via Del Mare, rideterminata in 26.096 posti. Alla luce della nuova richiesta, si potrebbe arrivare dunque a 29.096 posti. Un lusso per il campionato di serie B.

Va detto che la capienza complessiva dell'impianto comprende anche dirigenti e tesserati delle due società oltre a tutti gli addetti ai lavori, giornalisti, cameraman e fotografi.

Ricordiamo che sono esauriti giàù da alcuni giorni i biglietti dei settori Curva nord, curva sud (in attesa della nuova disponibilità di altri tremila posti), tribuna Est e poltronissime; i settori disponibili sono tribuna centrale inferiore, tribuna centrale superiore e ovviamente settore ospiti. A proposito: bisogna capire se e quanti tifosi dello Spezia decideranno di seguire la squadra nella trasferta salentina. Qualcosa di più si saprà tra oggi e domani. Nell'ultima trasferta della stagione regolare, circa trenta sostenitori spezzini avevano seguito la squadra di mister Marino nella trasferta di Palermo.

