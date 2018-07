Sarao è il nuovo bomber della Virtus Francavilla. Ha firmato un contratto biennale

di Redazione Sport

Il bomber Manuel Sarao è della Virtus Francavilla. L'attaccante milanese, classe 1989, si è legato alla società biancazzurra con un contratto biennale. Cresciuto calcisticamente in Lombardia, indossa inizialmente le maglie di Naviglio Trezzano, Gallaratese, Seregno Calcio, Gozzano e Lecco in Serie D. Nella stagione 2013/2014 inizia il suo percorso tra i professionisti in C prima con la divisa del Savona e successivamente con quelle di Giana Erminio, Lumezzane e Catanzaro. Nello scorso campionato ha militato nel Monopoli con cui ha collezionato 32 presenze e 9 reti. Il giocatore sarà a disposizione di mister Zavettieri per il ritiro precampionato a San Giovanni Rotondo.

