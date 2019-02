Scavone dopo lo spavento: eccomi qui, tutto intero. Grazie a tutti

di Lino De Lorenzis

LECCE - Ci ha pensato il diretto interessato a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. Pochi minuti fa, Manuel Scavone ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra sorridente. "Eccomi qui, tutto intero - ha scritto il centrocampista del Lecce protagonista, venerdì scorso, nel match di campionato contro l'Ascoli, di uno scontro fortuito con l'ascolano Beretta che aveva allarmato tutti -. Dopo il grande spavento sono a casa con la mia famiglia... ringrazio tutte le persone che in questo momento mi hanno contattato con messaggi e telefonate... che sono veramente tante e non me l'aspettavo! Chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti...".

Come è noto, dopo il grande spavento di venerdì sera, ora Manuel Scavone dovrà osservare un periodo di riposo e appena si sarà ristabilito del tutto potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra e con mister Liverani che in questa vicenda gli sono molto stati vicini.

