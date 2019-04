Serie B. Il Palermo pareggia a Livorno, il Lecce resta secondo a +2 dai rosanero

L'inatteso pareggio del Palermo (2-2) sul campo del Livorno, il secondo consecutivo dopo quello casalingo con il fanalino di coda Padova, lancia il Lecce verso la promozione diretta in serie A. I giallorossi di Fabio Liverani in questo momento hanno un vantaggio in classifica di 2 punti sui siciliani: in caso di vittoria nel big match di domani sera contro il Brescia si porterebbero a +5 quando mancano ormai soltanto tre giornate al termine della stagione regolare (il Lecce, che non ha ancora riposato, ne giocherà soltanto due). E' chiaro, non sarà facile battere la prima della classe che, a sua volta, punta al successo al Via del mare per festeggiare la promozione in serie A con tre turni d'anticipo.

Quanto al Palermo, il pareggio sul campo del Livorno è stato sofferto. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 grazie al rigore - molto generoso - trasformato da Nestorovski, nella ripresa i rosanero hanno subito la rimonta dei labronici firmata dall'intramontabile Diamanti, autore di un gol da cineteca, e da Raicevic, autore del 2-1. Poi, a cinque minuti dalla fine Puscas ha agguantato il pareggio. Nel prossimo turno, mercoledì 1 maggio, il Palermo giocherà in casa contro lo Spezia alle ore 12.30.

