Lo Spezia ferma il Palermo, se il Lecce vince è in serie A

di Lino De Lorenzis

Ciò che Lecce e Brescia auspicavano si è avverato. Il Palermo non è riuscito a battere lo Spezia nel confronto casalingo giocato alle ore 12.30. In uno stadio "Barbera" praticamente vuoto, erano presenti poco meno di 5mila spettatori compresi una cinquantina di tifosi ospiti, la squadra allenata da Delio Rossi è stata costretta al pareggio, 2-2.

Un risultato che favorisce Lecce e Brescia che oggi possono conquistare la promozione diretta in serie A con tre turni d'anticipo. Per centrare l'obiettivo però giallorossi e biancazzurri devono battere rispettivamente Padova e Ascoli.

La squadra di Liverani scenderà in campo alle ore 15 all'Euganeo con Vigorito in porta; Meccariello, Lucioni, Marino e Venuti sulla linea difensiva; a centrocampo Petriccione in cabina di regia con Tabanelli e Majer interni; quindi, Mancosu trequartista a supporto della coppia d'attacco Falco-Mancosu. In tribuna presenti circa tremila tifosi leccesi pronti a dare inizio alla festa giallorossa.

