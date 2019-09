Il Lecce conquista Torino: granata battuti, in gol Farias e Mancosu

Un grande Lecce torna da Torino col bottino pieno. Con due gol di Faria e Mancosu i giallorossi battono il Toro (risultato 1-2) e conquistano i primi tre punti nella classifica della serie A.

Parte il posticipo Torino-Lecce. Primi minuti con il Lecce intraprendente.

5' pt - Tachtsidis ci prova ma il tiro va fuori.

14'pt - Giallo per Rossettini, fallo su Belotti.

17' pt - Belotti al tiro ma conclusione fuori alla destra di Gabriel.

21' pt - Torino vicino al vantaggio con Berenguer.

26' pt - Giallorossi nella propria metà campo, il Torino spinge ma trova un muro.

35' pt - Goooooool Lecce in vantaggio con Farias.

secondo tempo

Cambio per il Torino, fuori Berenguer, dentro Zaza

4' st - Giallo per Lapadula.

8' st - Gol del Torino, annullato per fuorigioco.

11'st - Rigore per il Torino, tratteuta di Tabanelli (giallo) su Zaza.

12' st - Belotti segna il rigore 1-1.

17' st - Doppio cambio Lecce: fuori Lapadula e Farias, dentro Mancosu e Babacar.

29' st - Gooooooooool Lecce Mancosu : 1-2 Lecce.

32' st - Babacar a un passo dal 1-3

33' st - Capovolgiment oe contropiede Belotti a un pasos dal 2-2 Gabriel devia in angolo

34' st - Cambio nel Torino, fuori De Silvestri, dentro Laxalt.

49'st - Rispoli trattiene Belotti, decide il Var. Non è rigore . Finisce la partita il Lecce incassa i primi tre punti.









Formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Berenguer, Belotti

A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Zaza, Edera, Millico, Verdi, Bremer, Laxalt.

All. Mazzarri.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Mancosu, Shakhov, Dumancic, La Mantia, Dubickas, Gallo, Babacar.

All. Liverani.

Arbitro: Giua di Olbia.

