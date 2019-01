Si chiude in parità la sfida tra Lecce e Benevento, un confronto che ha regalato emozioni e che nel finale ha registrato il vivace battibecco tra Liverani e l'arbitro Serra.

Il Lecce riduce le distanze dal primo posto in virtù della sconfitta casalinga di ieri sera del Palermo.



Liverani gioca la carta Palombi, esce La Mantia a 7 dalla fine.

Il vantaggio dura poco, perchè il Benevento con Coda aggancia il Lecce sul pareggio

Mancosu rompe l'equilibrio con un colpo di biliardo che tocca l'interno del palo alla destra di Montipò e accende il Lecce:1-0

Secondo tempo al via.

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo del match

che al Via del Mare vede di fronte il Lecce di Liverani e il Benevento. Le occasioni per passare in vantaggio i giallorossi le hanno costruite nell'arco della prima frazione, l'ultimo sussulto con Coda è stato per il Benevento.

IL TABELLINO

LECCE-BENEVENTO 1-1

Lecce: Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Bovo, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (32'st Haye), Scavone; Mancosu (45' Pettinari); Falco, La Mantia (38'st Palombi).

A disposizione: Bleve, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Marino, Meccariello, Pettinari, Tabanelli, Venuti.

Allenatore: Liverani.



Benevento: Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Tello, Del Pinto (23'st Buonaiuto) , Bandinelli, Improta; Insigne 42'st Ricci), Coda.

A disposizione: Gori, Zagari, Tuia, Costa Gyamfi, Coddard, Cuccurullo, Bandinelli, Asencio, Sanogo, Armenteros.

Allenatore: Bucchi.



Arbitro: Serra di Torino.

Marcatori: st, 18' Mancosu, 26' Coda

Note - Ammoniti Volta, Tello, Del Pinto, Mancosu, Fiamozzi. Spettatori 11mila circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA