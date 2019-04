Il Lecce vola verso la "A": vince a Perugia ed è secondo con tre punti sul Palermo

Pasquetta bagnata...pasquetta fortunata. Il Lecce di mister Liverani espugna lo stadio di Perugia, portando a casa tre punti. Ora i giallorossi, soli al secondo posto, sono a tre punti dal Brescia (che è primo e che domenica prossima sarà proprio al Via del Mare) e a tre dal Palermo che è terzo e che ieri è stato costretto al pareggio dal Padova, ultimo in classifica.

Il Lecce è passato in vantaggio con La Mantia al 38', ma è stato raggiunto dal Perugia con un gol di Falzerano, al '44'. Falco ha riportato il Lecce in vantaggio al 55'. E' finita 2-1.

