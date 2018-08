Serie B: lunedì i calendari del campionato 2018-2019. Sarà a 19 squadre E il Coni congela il ripescaggio di Catania e Novara

di Redazione Sport

MILANO - La settimana di Ferragosto probabilmente sarà più "calda" di quelle precedenti. Il caos che regna nel mondo del calcio italiano non conosce limiti. La Lega di serie B, che più volte ha chiesto di non procedere con i ripescaggi per la sostituzione di Avellino, Bari e Cesena, e di mantenere l'organico a sole 19 squadre, ha deciso di andare allo scontro con quante riterranno di essere state danneggiate da questa scelta. A cominciare dal Catania che già minaccia di portare tutti in tribunale. Sta di fatto, che pochi minuti fa è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega di B che riportiamo integralmente:

"La Lega B comunica che i calendari del campionato Serie BKT 2018/19 saranno resi noti a Milano, nella sede di via Rosellini, lunedì alle ore 19 con l’organico previsto a 19 squadre. La Lega B, inoltre, si riserva ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche, illegittime e pregiudizievoli nei confronti della Lega e/o delle società associate".



E non è tutto. Il Presidente del Collegio Garanzia dello Sport, Franco Frattini, in riferimento ai ricorsi presentati dalle società Ternana Calcio S.p.A, F.C. Pro Vercelli, e Robur Siena S.p.A. nei confronti della Società Novara Calcio S.p.A., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. 7/2018-2019 CFA del 1 agosto 2018, con motivazioni contenute nel C.U. 8/2018-2019 CFA del 6 agosto 2018, con cui la Corte Federale d’Appello ha confermato la decisione del TFN-SD, pubblicata, completa di motivazioni, sul C.U. 8/TFN del 19 luglio 2018, ha accolto l’istanza cautelare invocata e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale sulla istanza cautelare con l’abbinamento al merito, che si terrà in data 7 settembre, a partire dalle ore 12.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA