Il Palermo vince, per il Lecce rinviato lo sbarco in A

Il Palermo vince ad Ascoli per 2-1 e in virtù di questo successo costringe il Lecce a rinviare lo sbarco in serie A.

La penultima giornata del campionato cadetto





IL TABELLINO



ASCOLI-PALERMO 1-2



Ascoli (4-3-2-1): Lanni 6; Laverone 6, Padella 5, Valentini 5.5, D'Elia 6; Addae 6.5 (32'st Frattesi 5.5), Casarini 6.5, Cavion 6; Ciciretti 5.5, Chajia 6.5 (42' st Coly sv); Ardemagni 6. A disposizione: Milinkovic-Savic, Scevola, Andreoni, Quaranta, Rubin, Iniguez, Troiano, Baldini, Ganz, Ngombo. Allenatore: Vivarini 5.5.

Palermo (4-3-1-2): Brignoli 6; Szyminski 6.5, Bellusci 6.5, Rajkovic 6, Mazzotta 6 (49' stAleesami sv); Murawski 5.5 (25'st Fiordilino 6), Jajalo 6.5, Haas 6.5; Trajkovski 6; Moreo 7, Puscas 5.5 (32' st Falletti 6). A disposizione: Pomini, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Pirrello, Rispoli, Aleesami, Lo Faso. Allenatore: Rossi 6.5.

Arbitro: Fourneau di Roma 5.5.

Marcatori: st, 15' Moreo, 18' Addae, 41' Haas.

