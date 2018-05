Caso Bari: rinviati i play off di serie B

di Redazione Sport

Detto e fatto. Il presidente della Lega di serie B, l'avvocato Maura Balata, ha disposto il rinvio delle gare dei play off in attesa del pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale - atteso per domani - in merito al deferimento del Bari. Come è noto, la società biancorossa rischia una penalizzazione di 2 punti in classifica che la farebbe scivolare alle spalle del Cittadella, prossimo avversario nei play off.

Ecco il programma delle gare di playoff ridefinito come segue: Turno preliminare (gara unica) Domenica 3 giugno 2018 - ore 18.30 (6ª - 7ª); Domenica 3 giugno 2018 - ore 21.00 (5ª - 8ª); Semifinali (andata) Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 18.30 (6ª/7ª - 3ª) Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 21.00 (5ª/8ª - 4ª) Semifinali (ritorno) Domenica 10 giugno 2018 - ore 18.30 (4ª - 5ª/8ª); Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3ª - 6ª/7ª); Finale Mercoledì 13 giugno 2018 - ore 20.30 (andata), Sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30 (ritorno).

Una curiosità: il 16 giugno è in programma pure la finale play off di serie C. Un bel guaio.

