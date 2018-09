Serie C, la Virtus Francavilla riposa alla prima giornata. Il debutto sul campo della Cavese

di Redazione Sport

Ufficializzato il calendsrio del campionato di serie C in attesa dei prossimi pronunciamenti della giustizia sportiva che potrebbero nuovamente stravolgere i campionati di serie B, C e D. Ad ogni buon conto, la Virtus Francavilla riposerà alla prima giornata, di conseguenza il debutto stagionale dei biancazzurri avverrà direttamente alla seconda giornata sul campo della Cavese.

Ecco il programma delle gare della prima giornata di serie C, girone C:

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

Riposa: Virtus Francavilla



Il campionato partirà mercoledì 19 settembre, mentre gli anticipi si disputeranno martedì 18. In caso di esigenze e accordo tra le società ci sarà la possibilità di anticipare già a domenica 16 o lunedì 17.

