Lecce spettatore interessato di Catania-Trapani. La cronaca in diretta

CATANIA-TRAPANI



CATANIA (4-3-3) 12 Pisseri, 15 Blondett, 4 Aya, 26 Bogdan, 15 Marchese, 10 Lodi, 27 Biagianti, 32 Mazzarani; 9 Barisic, 11 Curiale, 19 Manneh. A disposizione: 22 Martinez, 13 Semenzato, 16 Tedeschi, 8 Porcino, 17 Bucolo, 6 Rizzo, 18 Fornito, 23 Di Grazia, 7 Russotto, 29 Ripa, 24 Brodic. Allenatore Cristiano Lucarelli.



TRAPANI (3-5-2) 27 Furlan; 13 Fazio, 4 Pagliarulo, 5 Drudi; 26 Marras, 6 Scarsella, 30 Corapi, 20 Palumbo, 8 Bastoni; 9 Evacuo, 11 Murano. A disposizione: 1 Pacini, 22 Compagno, 14 Silvestri, 3 Rizzo, 16 Steffè, 17 Canino, 18 Girasole, 25 Aloi, 7 Ferretti, 15 Dambros, 31 Musso. Allenatore Alessandro Calori.



ARBITRO: Massimi della sezione di Termoli.



La cronaca della gara



Pubblico record allo stadio "Massimino": sono quasi ventimila gli spettatori paganti di cui circa duecento di fede granata.

Il numero ufficiale sugli spettatori: sono 18.285.



E' iniziata Catania-Trapani.

5' ancora 0-0 a poche emozioni.

7' Corapi del Trapani tira da fuori area, para Pisseri.

12' ci prova Mazzarani del Catania ma Furlan è attento e blocca il palone.

14' occasionissima per il Trapani. Murano colpisce di testa nell'area piccola, Pisseri respinge con i pugni.

15' ammonito Bastoni del Trapani: era diffidato, salterà la gara con il Monopoli.

25' corner per il Catania, Lodi serve al centro Blondett che di testa manda il pallone sul fondo.

28' occasione Trapani. Tiro di Palumbo da fuori area, il portiere Pisseri deve intervenire con i pugni

31' un'altra chance per il Trapani: sul tiro di Murano il difensore Bogdan salva la porta del Catania deviando il pallone in corner

