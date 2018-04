La Juve Stabia costringe allo 0-0 casalingo il Catania e consente al Lecce di portarsi a +4 in classifica. Ora la squadra giallorossa è nuovamente padrona del proprio destino: basterà vincere le restanti tre gare contro Racing Fondi e Paganese in casa, e Monopoli in trasferta per festeggiare la promozione diretta in serie B.

