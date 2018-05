Supercoppa Serie C: il Lecce debutta il 19 maggio. La prima sfida è Padova-Livorno

di Redazione Sport

FIRENZE - Questa mattina, presso la sede della Lega Pro, si è svolto il sorteggio per la determinazione del calendario della Supercoppa Serie C. A contendersi il trofeo saranno le vincenti dei Gironi “A”, “B” e “C” del Campionato di Serie C 2017-2018: Livorno, Padova e Lecce.

Le 3 neopromosse in Serie B disputeranno un classico triangolare, in cui le squadre si affronteranno tra loro con gare di sola andata e trionferà la compagine che avrà ottenuto il maggior numero di punti.

Ogni squadra effettuerà una partita interna ed una esterna.

La prima giornata andrà in scena allo Stadio “Euganeo” sabato 12 maggio alle ore 18.00 con protagoniste Padova e Livorno. Il Lecce riposerà e scenderà in campo sabato 19 maggio con la squadra perdente del primo match o, in caso di pareggio, con quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Il 26 maggio si troveranno l’una di fronte all’altra le due squadre non incontratesi nelle giornate precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA