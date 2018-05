Incredibile, si cambia ancora: Monopoli-Lecce si giocherà alle ore 14.30

di Lino De Lorenzis

LECCE - In serie C accade anche che l'orario di una partita venga cambiato due volte nel giro di 48 ore. La novità è che la sfida tra Monopoli e Lecce, valida per l'ultima giornata di campionato, si giocherà domenica 6 maggio alle ore 14.30. La variazione verrà ufficializzata nella tarda mattinata. Una scelta determinata dalla trasmissione televisiva del match già programmata da tempo. Come si ricorderà, Monopoli-Lecce si sarebbe dovuta giocare alle ore 14.30, poi lunedì scorso, all'indomnani della promozione del Lecce in serie B, l'Ufficio gare della Lega Pro ha annunciato lo slittamento di tutte le partite del girone C alle ore 20.30. Ciò per non costringere i calciatori a giocare in un clima torrido. Con un po' di ritardo però ci si è ricordati che Raisport aveva già predisposto la trasmissione del match (in differita di mezz'ora) per il primo pomeriggio e di conseguenza Monopoli-Lecce è stata riportata alle ore 14.30 mentre tutte le altre partite si giocheranno in notturna. Un bel pasticcio, non c'è che dire.

