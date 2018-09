Sorrisi e sinistro fulminante Palombi conquista Lecce

di Lino DE LORENZIS

LIVORNO - Il nuovo idolo dei tifosi del Lecce si chiama Simone Palombi. Ieri l'attaccante giallorosso ha scelto il suo profilo Instagram per manifestare al mondo intero tutta la sua gioia. Palombi ha pubblicato la foto - griffata Lezzi - del primo dei due gol realizzati contro il Livorno: uno scavetto utile per eludere il tentativo in uscita del portiere amaranto Mazzoni. «Una partita perfetta sotto tutti i punti di vista da parte di tutta la squadra», è stato il suo commento al quale hanno risposto in centinaia. «Siamo sulla strada giusta! Avanti così».

Classe 1996, nativo di Tivoli, Simone Palombi ha celebrato sui social la sua seconda doppietta stagionale. Un record soprattutto se si tiene conto che la prima l'aveva messa a segno appena tre giorni prima, al Via del Mare, contro il Venezia. I quattro gol segnati tra sabato pomeriggio e martedì sera lo proiettano sul gradino più alto della classifica marcatori del campionato di serie B, per giunta davanti a tanti bomber già affermati.

Con questo ritmo l'attaccante giallorosso ha ottime possibilità di eguagliare, e probabilmente anche di superare, il suo record personale di segnature in un campionato professionistico - 8 reti - che appartiene all'esperienza in serie B con la Ternana, allenata guardacaso da Fabio Liverani. Inutile ricordare che è stato proprio il tecnico romano a volerlo fortemente nel suo Lecce per questa nuova avventura nel torneo cadetto. Del resto, Liverani lo conosce bene per averlo visto crescere nel settore giovanile della Lazio, uno dei migliori dell'Italia calcistica. Nel corso del mercato estivo i dirigenti del Lecce hanno trattato a lungo con il presidente Lotito e con il diesse Tare per cercare di strappare le condizioni migliori e alla fine hanno ottenuto un prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce e controriscatto per la Lazio. Ma c'è di più: al raggiungimento delle 25 presenze in campionato, il Lecce incasserà anche un premio di valorizzazione. Un grande affare per tutti, anche per il diretto interessato che proprio in terra salentina cerca la definitiva consacrazione in vista del possibile ritorno alla casa madre. Già, perché la Lazio è sempre nei suoi pensieri: dopo aver vinto tanto con la Primavera allenata da Simone Inzaghi, l'attaccante di Tivoli ha assaporato prima il gusto dell'esordio in serie A con la maglia biancoceleste e subito dopo anche quello in Europa League. Non per grazia ricevuta ma perché Inzaghi ha sempre creduto in lui. Fin qui, l'unica nota stonata del suo giovane percorso calcistico è stata l'esperienza nella Salernitana, una società del gruppo Lotito, e proprio per il desiderio di voler riscattare una stagione da dimenticare ha accettato con entusiasmo la sfida che gli è stata offerta dal Lecce.

Pur non essendo una prima punta, Palombi fin qui ha mostrato un grande fiuto del gol e una continuità spaventosa: dopo aver deciso la sfida di Coppa Italia contro la Feralpisalò, l'attaccante del Lecce ha saltato per infortunio la sfida contro il Genoa (sempre in Coppa), quindi anche le prime gare di campionato giocate contro Benevento e Salernitana. Gettato nella mischia nel finale di partita in quel di Ascoli, Palombi è stato riproposto nella formazione titolare contro il Venezia e poi anche contro il Livorno e la risposta è stata superlativa: quattro reti e sei punti per il Lecce. Una curiosità: i suoi 5 gol stagionali sono arrivati tutti sull'out sinistro del fronte offensivo e da quella stessa posizione a Livorno ha colpito pure un palo, a portiere battuto, con un colpo di testa da bomber affermato.

In definitiva, Palombi ha dimostrato che giocando con una punta di ruolo accanto e con un trequartista di ruolo alle spalle è in grado di nuocere agli avversari. Buon per il Lecce.

