Il Bisceglie blocca il Catania e il Lecce progetta un nuovo allungo

Dopo il 2-2 di Trapani, il Bisceglie ferma anche il Catania sull'1-1 e avvicina il Lecce alla serie B. E sono proprio i pugliesi i grandi protagonisti della giornata numero 31 del girone meridionale della serie C. Un punto meritatissimo per il Bisceglie di mister Gianfranco Mancini che allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi mentre il collettivo di Lucarelli è sempre più lontano dall'obiettivo del primo posto. Il Lecce, impegnato domani sera con la Fidelis Andria, ha la possibilità allungare a +9 sui rossazzurri. Bisceglie a quota 37, a un passo dalla salvezza diretta.

Blitz in esterna per il Trapani che con 10 uomini in campo ha trovato la zampata vincente che proietta gli amaranto al secondo posto (per effetto degli scontri diretti contro gli etnei) davanti al Catania. Sfuma ancora una volta il sogno della prima vittoria del 2018 per il Francavilla: altro pari dopo il vantaggio-Virtus.

E stasera riflettori sul Via del Mare dove il Lecce affronta in casa l'Andria con il chiaro obiettivo della vittoria.

Risultati (31a giornata)

Akragas-Trapani 0-1

Bisceglie-Catania 1-1

Catanzaro-Francavilla 1-1

Juve Stabia-Matera 2-0

Lecce-Andria domani

Paganese-Siracusa 2-1

Fondi-Cosenza domani

Reggina-Casertana domani

Sicula Leonzio-Rende 1-0

Classifica

Lecce 63; Trapani 57, Catania 57; Juve Stabia 46, Siracusa 46; Matera (-1) 44; Rende 43; Monopoli 42; Sicula Leonzio 38; Cosenza 37, Bisceglie 37; Casertana 36, Francavilla 36; Catanzaro (-1) 32; Reggina 29; Paganese 28; Fidelis Andria (-3) 27; Fondi 26; Akragas (-3) 11.



© RIPRODUZIONE RISERVATA