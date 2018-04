Il leccese De Luca in Cina cerca il bis nel Longines Global Champions Tour

SHANGHAI - Dopo la Coppa del Mondo ecco che riparte il calendario del Longines Global Champions Tour, che da domani al 22 aprile farà tappa a Shanghai, in Cina. La novità più importante è la nuova convocazione per il leccese (aviere scelto) Lorenzo De Luca (Halivax vh Kluizebos, Jenuesse Van t Paradijs) che proprio lo scorso anno chiuse la tappa con l'oro al collo, ora cerca il bis. Assieme a lui a rappresentare l'Italia ci saranno altri due cavalieri azzurri: Piergiorgio Bucci (Diesel GP du Bois Madame, Heartbreaker d’Achterhoe) e il caporal maggiore Alberto Zorzi (Contanga 3, Fair Light Van t Heike).

A disegnare i tracciati di gara della tappa cinese sarà lo "chef de piste" italiano Uliano Vezzani, assistito da Pier Francesco Bazzocchi. Va ricordato che quello di Shanghai per gli azzurri è stato un concorso più che positivo nella scorsa stagione. Due azzurri sul podio del Gran Premio con la vittoria della gara più importante proprio a firma del leccese Lorenzo De Luca in sella a Ensor de Litrange, mentre il terzo posto andò ad Alberto Zorzi in versione Fair Light Van t Heike.

© RIPRODUZIONE RISERVATA