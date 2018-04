Il Rally di Casarano scalda i motori : 51 bolidi al via

Conto alla rovescia per il via al Rally di Casarano perché è stato definito l'elenco dei partecipanti: sono 51 gli iscritti. Riflettori sui bolidi della categoria R5 e sui nomi di grido in gara sulle Super 2000.

Ben nove vetture R5, tre Super 2000, due Super 1600, altrettante N4, una R4 e una A8. Non tradisce le attese la 25ª edizione del Rally Città di Casarano, gara d’apertura della nuova stagione rallystica pugliese e del Campionato Regionale Aci Sport 6^ zona, in programma sabato 21 e domenica 22 aprile nell’omonimo comune salentino e nel suo circondario. Organizzata dalla Scuderia Casarano Rally Team, la competizione propone una sfida che si annuncia anche quest’anno molto intensa. A confermarlo un elenco di 51 iscritti che garantisce grande agonismo e spettacolo soprattutto per via della quantità di vetture e di piloti in grado di puntare ai piani alti della classifica assoluta.





