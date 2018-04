Lecce a un passo dalla B. La classifica

La nuova classifica

Lecce 71

Catania 67

Trapani 67

Juve Stabia 51

Rende 49

Monopoli 49

Cosenza 48

Casertana 47

Virtus Francavilla 45

Sicula Leonzio 45

Siracusa (-5) 44

Matera (-9) 43

Catanzaro 41

Bisceglie 39

Reggina 39

Fidelis Andria (-3) 36

Paganese 32

Fondi 27

Akragas (-9) 6

Legenda

= promozione in B

= play off

= play out

Il prossimo turno

(penultima giornata, ore 17.30):

Akragas-Fondi

Bisceglie-Casertana

Juve Stabia-Siracusa

Lecce-Paganese

Matera-Catania

Rende-Andria

Sicula Leonzio-Reggina

Trapani-Monopoli

Francavilla-Cosenza

Riposa il Catsanzaro

= retrocessione

