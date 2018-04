Il Monteroni: dall'ultimo posto al sogno della serie B

di Antonio RODI

Il basket rilancia il Salento. Quasi a metà del girone d’andata il Monteroni era invischiato (e non poco) nei bassifondi della classifica. Di colpo è arrivato poi il cambio di rotta perentorio e quanto mai imperioso che, di fatto, ha cambiato le carte in tavola.

Oggi la formazione salentina sogna ad occhi aperti. Dopo essere entrata nella griglia dei play off centrando l’ultimo posto utile, la formazione salentina si è regalata la semifinale dopo aver estromesso dai giochi l’A.N.Monopoli, ovvero una delle più serie candidate all’accesso alla fase ”Interzona”.

Una serie infinita, dove il fattore campo è puntualmente saltato in ognuna delle tre partite. Ecco, il Monteroni ha avuto la forza (soprattutto mentale) di capovolgere il fattore campo sbancando per ben due volte l’impianto barese, grazie a prestazioni di assoluta qualità. Adesso si andranno ad incrociare le lame con il Francavilla Fontana (i brindisini hanno chiuso 2 a 0 la serie con la Cest.Ostuni), ancora una volta non avendo dalla propria parte il fattore campo.Ma è un Monteroni fermamente deciso ad allungare il sogno. Ed è la vera mina vagante di questi play off.

